Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», игравшей вдесятером

«Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», игравшей вдесятером
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

В начале матча защитник Тео Эрнандес забил гол, который был отменён после вмешательства VAR. На 42-й минуте встречи миланцы отрыли счёт благодаря автоголу защитника белградской команды Радована Панкова. В начале второго тайма «Црвена Звезда» сравняла счёт, Гелор Канга реализовал пенальти. На 61-й минуте Тео Эрнандес вывел «Милан» вперёд, забив с 11-метровой отметки. На 77-й минуте сербская команда осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил бывший защитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Милан Родич. Милан Павков спас белградцев от поражения в добавленное время.

Ответный матч состоится 25 февраля в Милане.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 20:55 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Панков – 42' (автогол)   1:1 Канга – 52' (пен)   1:2 Эрнандес – 61' (пен)   2:2 Павков – 90+3'
Удаления: Родич – 77' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021