«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА встречались испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Альянц» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу «красных дьяволов».
Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — первый гол «МЮ» забил Бруну Фернандеш. После перерыва, на 57-й минуте, португальский плеймейкер удвоил счёт. На 65-й минуте преимущество «красных дьяволов» упрочил Маркус Рашфорд. На 90-й минуте матча игрок «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс забил четвёртый гол.
Ответный матч состоится 25 февраля в Манчестере (Англия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. «Реал Сосьедад» занял второе место в турнирной таблице группы F Лиги Европы.
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