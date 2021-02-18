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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА встречались испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Альянц» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу «красных дьяволов».

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — первый гол «МЮ» забил Бруну Фернандеш. После перерыва, на 57-й минуте, португальский плеймейкер удвоил счёт. На 65-й минуте преимущество «красных дьяволов» упрочил Маркус Рашфорд. На 90-й минуте матча игрок «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс забил четвёртый гол.

Ответный матч состоится 25 февраля в Манчестере (Англия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. «Реал Сосьедад» занял второе место в турнирной таблице группы F Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 20:55 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
0 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Фернандеш – 27'   0:2 Фернандеш – 57'   0:3 Рашфорд – 64'   0:4 Джеймс – 90'
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