Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бенфика» сыграла вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Бенфика» сыграла вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Бенфика» сыграла вничью с «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте полузащитник «Бенфики» Пицци открыл счёт, уверенным ударом с точки отправив мяч в правый нижний угол ворот Лено. Спустя две минуты Букайо Сака сравнял счёт. Соареш получил пас на левом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр на Сака и тот ударом в касание отправил мяч в цель.

Матч обслуживала бригада арбитров из Турции, которую возглавил Джюнейт Чакыр. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халис Озкахья.

Ответный матч состоится 25 февраля на пирейском стадионе «Караискакис» (Греция). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Бенфика» попала в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе D. «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы B.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Пицци – 55' (пен)   1:1 Сака – 57'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021