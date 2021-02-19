«Бенфика» сыграла вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Бенфика» сыграла вничью с «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте полузащитник «Бенфики» Пицци открыл счёт, уверенным ударом с точки отправив мяч в правый нижний угол ворот Лено. Спустя две минуты Букайо Сака сравнял счёт. Соареш получил пас на левом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр на Сака и тот ударом в касание отправил мяч в цель.

Матч обслуживала бригада арбитров из Турции, которую возглавил Джюнейт Чакыр. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халис Озкахья.



Ответный матч состоится 25 февраля на пирейском стадионе «Караискакис» (Греция). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Бенфика» попала в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе D. «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы B.