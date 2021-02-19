Кассано: Роналду не согласен с идеями Пирло

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший за «Интер», «Милан» и «Ювентус» оценил игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду под руководством главного тренера Андреа Пирло.

«Я всегда говорил, что, несмотря на то, что он является феноменом и забил миллиард голов, с идеями Андреа Пирло о футболе он может столкнуться с трудностями. Он забивает гол за игру, это правда, но он не согласен с идеей Андреа. Он всегда был немного эгоистичен, ему наплевать, что другие забивают голы. Он из тех игроков, которые живут, чтобы забивать, а не для игры, для великого матча. Он живет, чтобы забивать, и в этот момент ситуация ухудшается. Проходят годы для всех, и у него возникают трудности», — приводит слова Кассано Goal.

Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала», где провёл девять лет. Ранее португальский футболист играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». С 2003 года Криштиану вызывается в сборную Португалии.