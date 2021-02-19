Газизов: мне предлагали остаться в «Спартаке» на зарплате. Благодарен Федуну, что отпустил

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как происходил его уход из клуба.



«Как выглядит механика моего ухода? Да просто такое решение. Там не увольнение, это же общее решение было. Оно назревало. Когда ты находишься в клубе на первых ролях, ты должен принимать решения, обязан это делать. Мне предлагали: «Останься и получай зарплату». Я сказал: «Нет, так не будет».



Я благодарен Леониду Арнольдовичу (Федуну, владельцу клуба. — Прим. «Чемпионата») за то, что он меня отпустил из «Спартака». Он сказал: «Всё, ладно, если ты не можешь так работать, то давай разойдёмся». И это было правильно, по-нормальному», — сказал Газизов в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.



Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» прошлым летом. В декабре он покинул клуб.

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