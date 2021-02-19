Шамиль Газизов рассказал, почему не задержался в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему не задержался в клубе.



«Почему не получилось в «Спартаке»? Ну, наверное, мозгов у меня не хватило, давайте так считать. Мне кажется, самокритичным надо быть всё-таки. Я шёл за титулом, у меня это не получилось. Значит, могу сказать, что у меня не хватило мозгов.



Я считаю, что если менеджер не принимает решений, если он не несёт ответственности, то он не в футболе. Он там просто существует. А я живу футболом. Если менеджер принимает решения, он должен нести за них ответственность. За результат, за деньги, за определённые процессы. А когда это коллективные решения — по крайней мере это не по мне.



Когда почувствовал, что что-то не так? Когда мы вышли на первое место. Мне кажется, это такой момент, когда все видят, как это просто, и начинаются различные процессы», — сказал Газизов в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

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