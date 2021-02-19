Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» намерен перехватить трансферную цель «МЮ» и «МС»

«Ливерпуль» намерен перехватить трансферную цель «МЮ» и «МС»
Футбол / Англия 0

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего серба были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а теперь в борьбу за право подписания игрока включился «Ливерпуль», информирует Fiorentina News.

Позиция центрального защитника — одна из наиболее проблемных в мерсисайдском клубе, поэтому «Ливерпуль» намерен укрепить оборону ближайшим летом. Подобные ситуации и у клубов из Манчестера.

Действующий контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года. Никола отказывается пролонгировать сотрудничество с «фиалками», поэтому клуб хочет продать его в ближайшее трансферное окно, чтобы затем не отпускать игрока бесплатно, на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает стоимость сербского защитника в € 28 млн.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за защитника «Фиорентины»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021