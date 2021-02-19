«Ливерпуль» намерен перехватить трансферную цель «МЮ» и «МС»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего серба были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а теперь в борьбу за право подписания игрока включился «Ливерпуль», информирует Fiorentina News.
Позиция центрального защитника — одна из наиболее проблемных в мерсисайдском клубе, поэтому «Ливерпуль» намерен укрепить оборону ближайшим летом. Подобные ситуации и у клубов из Манчестера.
Действующий контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года. Никола отказывается пролонгировать сотрудничество с «фиалками», поэтому клуб хочет продать его в ближайшее трансферное окно, чтобы затем не отпускать игрока бесплатно, на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает стоимость сербского защитника в € 28 млн.
- 19 февраля 2021
-
19:04
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:28
-
18:21
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:12
-
17:01
-
16:58
-
16:56
-
16:49
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
15:25
-
15:19
-
15:03
-
15:02
-
14:43
-
14:37
-
14:31
-
14:22
-
14:17
-
14:15