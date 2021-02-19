«Ливерпуль» намерен перехватить трансферную цель «МЮ» и «МС»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего серба были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а теперь в борьбу за право подписания игрока включился «Ливерпуль», информирует Fiorentina News.

Позиция центрального защитника — одна из наиболее проблемных в мерсисайдском клубе, поэтому «Ливерпуль» намерен укрепить оборону ближайшим летом. Подобные ситуации и у клубов из Манчестера.

Действующий контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года. Никола отказывается пролонгировать сотрудничество с «фиалками», поэтому клуб хочет продать его в ближайшее трансферное окно, чтобы затем не отпускать игрока бесплатно, на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает стоимость сербского защитника в € 28 млн.