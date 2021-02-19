«Краснодар» близок к аренде камерунского защитника «Монпелье» Ойонго

«Краснодар» близок к заключению арендного соглашения с камерунским защитником «Монпелье» Амбруазом Ойонго. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, соглашение будет включать опцию выкупа. 29-летний Ойонго потерял место в стартовом составе «Монпелье», поэтому ищет место для продолжения карьеры. Напомним, защитник «быков» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. «Краснодар» срочно ищет ему замену.

Амбруаз Ойонго — воспитанник камерунского «Котон Спорт». Летом 2014 года он перешёл в американский «Нью-Йорк Ред Буллз» на правах аренды, годом позже присоединился к канадскому «Монреаль Импакт» на полноценной основе. В 2018 году перешёл в «Монпелье».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Ойонго провёл 13 матчей (5 — в стартовом составе) и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает камерунца в € 2,5 млн.