«Краснодар» близок к аренде камерунского защитника «Монпелье» Ойонго

«Краснодар» близок к заключению арендного соглашения с камерунским защитником «Монпелье» Амбруазом Ойонго. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, соглашение будет включать опцию выкупа. 29-летний Ойонго потерял место в стартовом составе «Монпелье», поэтому ищет место для продолжения карьеры. Напомним, защитник «быков» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. «Краснодар» срочно ищет ему замену.
Амбруаз Ойонго — воспитанник камерунского «Котон Спорт». Летом 2014 года он перешёл в американский «Нью-Йорк Ред Буллз» на правах аренды, годом позже присоединился к канадскому «Монреаль Импакт» на полноценной основе. В 2018 году перешёл в «Монпелье».
В нынешнем сезоне Лиги 1 Ойонго провёл 13 матчей (5 — в стартовом составе) и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает камерунца в € 2,5 млн.
- 19 февраля 2021
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