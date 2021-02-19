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Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы УЕФА, информирует официальный сайт турнира.

26-летний португальский хавбек сделал дубль в матче 1/16 финала с «Реалом Сосьедад» (4:0). Голы за «красных дьяволов» в этой встрече также на счету Маркуса Рашфорда и Дэниэла Джеймса.

На звание лучшего игрока недели в ЛЕ также претендовали Гарет Бэйл из «Тоттенхэм Хотспур», Мунас Даббур из «Хоффенхайма» и Бруно Петкович из загребского «Динамо», которое обыграло «Краснодар» (3:2).

В сзеоне-2020/2021 Бруну Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 90 млн.

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