«Сколько бы я с ним забил?» Ван Перси восхитился игрой Фернандеша за «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси выразил восхищение игрой полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.

«Бруну Фернандеш — огонь, дамы и господа. Очень приятно смотреть, как он играет. Просто интересно, сколько голов Робин ван Перси забил бы с ним в центре поля?» — написал нидерландский форвард в "Твиттере".

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Фернандеш провёл 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. На его счету также 4 гола и 1 голевой пас в шести матчах Лиги чемпионов.

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Вест Бромвич Альбион».