«Вулверхэмптон» благодарю автоголу второй раз в сезоне обыграл «Лидс Юнайтед»

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся стартовый матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 64-й минуте матча. Вингер «волков» Адама Траоре сместился с левого фланга в центр, прошёл вдоль штрафной и ударом с 25 метров сотряс перекладину, но после отскока мяч попал в спину вратаря «Лидса» Иллана Меслье, от которой и отрикошетил в ворот.
Видео автогола от спины Иллана Меслье
«Вулверхэмптон» в 25 матчах набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (32) — на 12-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.
Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» завершился победой «волков» со счётом 1:0.
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