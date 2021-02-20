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«Вулверхэмптон» благодарю автоголу второй раз в сезоне обыграл «Лидс Юнайтед»

«Вулверхэмптон» благодарю автоголу второй раз в сезоне обыграл «Лидс Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся стартовый матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 64-й минуте матча. Вингер «волков» Адама Траоре сместился с левого фланга в центр, прошёл вдоль штрафной и ударом с 25 метров сотряс перекладину, но после отскока мяч попал в спину вратаря «Лидса» Иллана Меслье, от которой и отрикошетил в ворот.

Видео автогола от спины Иллана Меслье

«Вулверхэмптон» в 25 матчах набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (32) — на 12-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.

Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» завершился победой «волков» со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
19 февраля 2021, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Меслье – 64' (автогол)
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