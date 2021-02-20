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«Реал» ищет спонсоров, чтобы восполнить дефицит бюджета в размере € 300 млн

«Реал» ищет спонсоров, чтобы восполнить дефицит бюджета в размере € 300 млн
Футбол / Испания 0

«Реал» ведёт переговоры с потенциальным спонсором, сообщает The Times.

По информации источника, пандемия коронавируса, охватившая мир, сильно ударила по финансовому состоянию мадридского клуба. В связи с этим «Реал» начал переговоры с компанией Qiddiya, которая владеет крупнейшим тематическим парком в Саудовской Аравии. На встрече обсуждались 10-летние контракты на € 150 млн, а также возможность спонсирования женской команды клуба. Таким образом «Реал» стремится восполнить дефицит бюджета в размере € 300 млн. Напомним, «Реал» заключил спонсорский контракт на € 205 млн до 2027 года с американской компанией Providence.

«Реал» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (55).

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