«Зенит» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 17:00
Сегодня, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» Т. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Арсенал».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.
На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступит в соревнования на этой стадии. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» обыграл «Химки» со счётом 1:0.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56
-
13:32
-
13:10
-
13:06
-
12:37
-
12:30
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51
-
10:34
-
10:32
-
10:19
-
10:12
-
10:05
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам