«Зенит» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 17:00

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» Т. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Арсенал».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.



На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступит в соревнования на этой стадии. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» обыграл «Химки» со счётом 1:0.