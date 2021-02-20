Тедеско: Хендрикс немного нервничал, но я уверен, что он может помочь «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после проигрыша в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2) прокомментировал дебют Йоррита Хендрикса в официальных встречах за красно-белых.

«Хендрикс провёл первую официальную игру. Он немного нервничал, но я уверен, что он может помочь «Спартаку», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Счёт в матче открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.