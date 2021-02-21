«ПСЖ» определил главную трансферную цель клуба, в случае ухода Килиана Мбаппе

27-летний английский форвард лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн попал в сферу интересов французского «Пари-Сен Жермен», информирует The Mirror.
Однако воссоединение главного тренера парижан Маурисио Почеттино с Гарри Кейном, которые знакомы по совместной работе в «Тоттенхэме», возможно только в одном случае – если «ПСЖ» покинет Килиан Мбаппе, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».
В текущем сезоне Кейн принял участие в 32 встречах за лондонский клуб, в которых отметился 21 забитым мячом и 14 результативными передачами. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt.de, составляет € 120 млн.
Сообщалось, что «Тоттенхэм» готов расстаться с нападающим и определил его трансферную стоимость в размере € 170 млн.
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