«ПСЖ» определил главную трансферную цель клуба, в случае ухода Килиана Мбаппе

27-летний английский форвард лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн попал в сферу интересов французского «Пари-Сен Жермен», информирует The Mirror.



Однако воссоединение главного тренера парижан Маурисио Почеттино с Гарри Кейном, которые знакомы по совместной работе в «Тоттенхэме», возможно только в одном случае – если «ПСЖ» покинет Килиан Мбаппе, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».



В текущем сезоне Кейн принял участие в 32 встречах за лондонский клуб, в которых отметился 21 забитым мячом и 14 результативными передачами. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt.de, составляет € 120 млн.



Сообщалось, что «Тоттенхэм» готов расстаться с нападающим и определил его трансферную стоимость в размере € 170 млн.

«Тоттенхэм» определил трансферную стоимость Гарри Кейна. Им интересуются «МЮ» и «МС»