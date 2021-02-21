«Эвертон» продлит контракт с лучшим ассистентом команды в сезоне Лукой Динем

«Эвертон» вскоре продлит контракт с защитником команды Лукой Динем, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере". По информации источника, новое соглашение 27-летнего француза с «ирисками» будет действовать до 2025 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл 21 встречу во всех турнирах и отдал 6 результативных передач. Это лучший показатель среди ассистентов команды. Напомним, Лука Динь стал игроком «Эвертона» в августе 2018 года, перейдя из «Барселоны» за € 20,2 млн. Защитник также выступал за «Лилль», «Пари Сен-Жермен» и «Рому».

«Эвертон» по итогам 24 туров английской Премьер-лиги набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).