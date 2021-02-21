Обзор мерсисайдского дерби, в котором «Ливерпуль» потерпел 4-е домашнее поражение кряду

В субботу, 20 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.
Счёт был открыт на уже 3-й минуте матча — полузащитник гостей Хамес Родригес сделал разрезающую передачу вперёд на нападающего Ришарлисона, который влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний нижний угол.
На 81-й минуте защитник хозяев Трент Александер-Арнольд в собственной штрафной снёс, по мнению арбитра, нападающего «ирисок» Доминика Калверт-Льюина. Пенальти реализовал полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон, установив окончательный счёт в матче.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор встречи «Ливерпуль» — «Эвертон».
Видео доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте, и у подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
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