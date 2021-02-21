Флик прокомментировал поражение «Баварии» в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал проигрыш в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:2).



«Мы плохо начали матч. „Айнтрахт“ был хорош в первом тайме, демонстрировал высокие скорости и оказывал на нас давление. Во втором тайме мы стремились сыграть лучше, и нам это удалось. Если бы мы действовали так с первым минут, то победителем встречи была бы „Бавария“. Но нам нужно принять результат. Я доволен вторым таймом. Не стоит забывать, что у нас были насыщенные дни. После паузы команда очнулась. К сожалению, мы не сумели реализовать свои моменты. В дальнейшем будем равняться на игру, которую показали во втором тайме этого матча», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

«Бавария», набрав 49 очков в 22 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» (42) — на 4-м месте.