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Матч «Атлетико» — «Челси» в Лиге чемпионов обслужит Феликс Брих

Матч «Атлетико» — «Челси» в Лиге чемпионов обслужит Феликс Брих
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — «Атлетико» — «Челси» и «Лацио» — «Бавария», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встречу мадридцев с лондонцами обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. За VAR будет отвечать Марко Фритц. Резервный рефери — Кристиан Дингерт.

Матч «Лацио» — «Бавария» обслужит израильская бригада судей во главе с Орелем Гринфельдом. Ассистенты арбитра — Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR будет отвечать испанец Хуан Мартинес. Резервный рефери — Галь Лейбовиц.

Матч «Атлетико» — «Челси» состоится 23 февраля в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 23:00 мск. Встреча «Лацио» с «Баварией» пройдёт в тот же день в Риме (Италия). Начало — в 23:00 мск.

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