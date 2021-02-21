«Милан» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Марко Гуида.
Миланский «Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Милан» (49) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Рома» (43).
В первом круге турнира «Интер» проиграл «Милану» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане 17 октября 2020 года.
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