Жозе Моуринью в «Тоттенхэме» показал свой худший результат за первые 50 матчей

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Дэвида Мойеса одержали победу со счётом 2:1.
Это был 50-й матч Жозе Моуринью в качестве наставника «шпор» в АПЛ. За это время «Тоттенхэм» набрал 81 очко, что является худшим показателем в карьере 58-летнего португальского специалиста. Наилучшего показателя в первых 50 встречах в чемпионате Моуринью добился с «Челси» (126 очков) во время своего первого пришествия в лондонский клуб.
Фотографию можно увидеть на странцие Opta Joe в "Твиттере".
«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.
- 21 февраля 2021
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