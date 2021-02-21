Гинер шиковал с кубками, Влашич забивал и прятался от снегопада. Яркие фото победы ЦСКА

21 февраля в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА одержал уверенную победу над «СКА-Хабаровск» и вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Тяжёлая игра. В Кубке всегда всё 50/50. Мы вели, но опасность всё равно существовала. Рады победе. На таком поле всегда играть тяжело, но, несмотря на погодные условия, оно было в хорошем состоянии», — передаёт слова полузащитника ЦСКА Николы Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ильзат Ахметов открыл счёт на 39-й минуте. На 66-й минуте Никола Влашич удвоил преимущество ЦСКА.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.