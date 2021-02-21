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«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 1/8 финала Кубка России

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 1/8 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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В матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:2.

Первый тайм завершился без забитых голов, участники матча отметились лишь тремя жёлтыми карточками. Во второй половине встречи, на 52-й минуте, счёт открыл Антон Заболотный. 29-летний российский форвард получил мяч после отскока и результативно пробил низом в ближний угол.

На 67-й минуте преимущество сочинцев удвоил Жоаозиньо. Бразилец забил гол в ворота бывшей команды, за которую выступал в период с 2011 по 2018 год. «Краснодар» оказался в безвыходном положении, команде необходимо было организовать финальный штурм. Возродить интригу в матче удалось на 81-й минуте — гол ударом со средней дистанции забил Тонни де Вильена. На последних минутах «быки» имели ещё несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сочи».

Соперник «Сочи» по четвертьфиналу будет определён в ходе жеребьёвки.

На групповом этапе турнира «Сочи» обыграл пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 — по пенальти). «Краснодар» вступил в соревнования на стадии 1/8 финала, так как команда принимает участие в еврокубках. Действующим победителем турнира является «Зенит».

Кубок России. 1/8 финала
21 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Заболотный – 52'   0:2 Жоаозиньо – 67'   1:2 де Вильена – 81'
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