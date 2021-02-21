Маркус Рашфорд в одиночку открыл счёт в матче «МЮ» — «Ньюкасл». Видео
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 38-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.
Счёт был открыт на 30-й минуте матча — нападающий хозяев Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» по левому краю, убрал мяч под правую ногу и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний нижний угол ворот.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 24 матчах 46 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (25) — на 17-м месте.
Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 17 октября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 4:1.
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