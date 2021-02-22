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Лукаку повторил достижение футболиста «Интера», установленное в 1950 году

Лукаку повторил достижение футболиста «Интера», установленное в 1950 году
Футбол / Италия 0

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, отметившийся забитым мячом в этой игре, повторил достижение легендарного футболиста «нерадзурри» Бенито Лоренци, установленное в 1950 году. 27-летнему форварду, как и вышеупомянутому Лоренци, удалось поразить ворота «Милана» в четвёртом матче кряду во всех турнирах.

На счету Ромелу Лукаку в текущем сезоне 23 гола и 5 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах за «Интер». Он был приобретён из английского «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за € 74 млн.

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