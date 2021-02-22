Названы судьи матчей Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Манчестер Сити»

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенных на 24 февраля.
Матч «Аталанта» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Помогать ему будут ассистенты Кристиан Гиттельманн и Эдуард Байтингер. Отвечать за VAR будет Бастиан Данкерт, его помощник — Харм Осмерс. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
На встрече «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Манчестер Сити» будет работать португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем. Его помощниками станут Руй Тавареш и Бруну Родригеш. Видеопомощником рефери выступит Жоау Пиньейру, которому будет ассистировать итальянец Массимилиано Иррати. Четвёртый судья — Угу Мигел.
Матч «Аталанты» с «Реалом» состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, встреча «Боруссии» с «Манчестер Сити» — на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Обе игры начнутся в 23:00 мск.
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