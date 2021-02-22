Карим Бензема, скорее всего, не поможет «Реалу» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема по-прежнему не вернулся к тренировкам в основной группе.
Как сообщает AS, 33-летний футболист пропустил сегодняшнее занятие команды и, скорее всего, пропустит ближайший матч «сливочных».
В среду, 24 февраля, «Реалу» предстоит сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
24 февраля Бензема сыграл в матче 23-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:0). Он провёл на поле 78 минут и забил гол. Гостевую встречу 24-го тура с «Вальядолидом», состоявшуюся 20 февраля, француз пропустил.
Видео, как игроки «Реала» проходят восстановление после травм:
Зидан: «Реал» не собирается рисковать здоровьем Бензема в игре с «Аталантой»
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