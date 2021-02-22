«Мы готовы к большему». Гендиректор «Крыльев» – о разгроме «Химок»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу в матче с «Химками» (4:0).
«Приятно происходящее, результат радует, да и игра тоже. Но Кубок Кубком — у нас игра с „Нижним“, с нашим прямым конкурентом. Там уже всё серьёзнее и важнее, чтобы выходить на более высокий уровень, нужно побеждать своих прямых конкурентов.
Безусловно, игра показала, что мы готовы к большему. Хочется проверять свои силы с сильными соперниками. Повторюсь, игра была показательна, соперник другого уровня. Такие команды проявляют ошибки. Но это кубковая игра, всего одна. У нас впереди ещё 16 матчей. Футбол сейчас весенний, он непредсказуем.
Я всегда с командой, у нас есть понимание футбола, и мы следуем своей дорогой. Сейчас у нас будет продолжение начатого, будем стараться», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 февраля 2021
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