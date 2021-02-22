Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы готовы к большему». Гендиректор «Крыльев» – о разгроме «Химок»

«Мы готовы к большему». Гендиректор «Крыльев» – о разгроме «Химок»
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу в матче с «Химками» (4:0).

«Приятно происходящее, результат радует, да и игра тоже. Но Кубок Кубком — у нас игра с „Нижним“, с нашим прямым конкурентом. Там уже всё серьёзнее и важнее, чтобы выходить на более высокий уровень, нужно побеждать своих прямых конкурентов.

Безусловно, игра показала, что мы готовы к большему. Хочется проверять свои силы с сильными соперниками. Повторюсь, игра была показательна, соперник другого уровня. Такие команды проявляют ошибки. Но это кубковая игра, всего одна. У нас впереди ещё 16 матчей. Футбол сейчас весенний, он непредсказуем.

Я всегда с командой, у нас есть понимание футбола, и мы следуем своей дорогой. Сейчас у нас будет продолжение начатого, будем стараться», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Химки» в меньшинстве разгромно проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021