Бензема, Азар, Марсело и Рамос — вне заявки «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Аталантой»
«Реал» определился с заявкой на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
В список, состоящий из 19 футболистов, не попали Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Марсело, Эдер Милитао, Феде Вальверде и Эден Азар, которые восстанавливаются от травм. Нападающий Карим Бензема также не поможет «Реалу» в этой встрече. Ранее сообщалось, 33-летний футболист пропустил сегодняшнее занятие команды.
Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Альтубе, Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Уго Дуро.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
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