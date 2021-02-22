Диего Коста отклонил щедрое предложение «Аль-Насра». Им интересуется «Сан-Паулу»

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может перейти в «Сан-Паулу», сообщает Sky Sports.

Бразильский клуб нацелился на форварда после того, как тот отклонил предложение «Аль-Насра». Клуб из Саудовской Аравии предложил Косте контракт до лета 2022 года на сумму € 6 млн. Бразилец был готов согласиться на € 8 млн, однако такая сумма не устроила «Аль-Наср».

Сообщалось, что «Палмейрас» предложил Диего Косте контракт до декабря 2022 года с зарплатой € 3 млн в год. Ранее Коста отклонил щедрое с финансовой точки зрения предложение от клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.



Напомним, в январе 2021 года Диего покинул «Атлетико» по истечении контракта с клубом. Сейчас Коста пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в € 10 млн. В нынешнем сезоне форвард успел провести за мадридцев 7 матчей, в которых забил 2 гола.