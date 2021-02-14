«Палмейрас» сделал предложение о контракте Диего Косте

Диего Коста может продолжить карьеру в «Палмейрасе». Бразильский клуб сделал официальное предложение 32-летнему испанцу, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

«Палмейрас» предложил Диего Косте контракт до декабря 2022 года с зарплатой € 3 млн евро в год. Испанского нападающего устраивают такие условия сотрудничества, он по-прежнему заинтересован в переходе в «Палмейрас».

Ранее Коста отклонил щедрое с финансовой точки зрения предложение от клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Напомним, в январе 2021 года Диего покинул «Атлетико» по истечении контракта с клубом. Сейчас Коста пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в € 10 млн. В нынешнем сезоне форвард успел провести за мадридцев 7 матчей, в которых забил 2 гола.