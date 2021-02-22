«Гнать в шею!» Фанаты ЦСКА возмущены поведением Фукса в соцсетях

Болельщики ЦСКА критикуют в «Твиттере» бразильского защитника «армейцев» Бруно Фукса, который активно поддерживает свою бывшую команду «Интернасьонал».
Фукс болел за «Интернасьонал», который занимал первое место в чемпионате Бразилии, в матче с «Фламенго», находившемся на втором месте. «Вперёд, Супер Эд! Вперёд, «Интер»!» — написал Фукс после гола «Интернасьонала», который забил Эденилсон. Победу со счётом 2:1 одержал «Фламенго».
«Бруно, я уважаю вашу любовь к «Интеру», но наш клуб сегодня выиграл важную игру. Можешь хоть немного порадоваться?» — написал в комментариях Evgeny.
«С каждым сообщением, с каждым днём этот пациент бесит всё больше и больше! ЦСКА с победой не поздравил, зато про «Интер» не забывает! Гнать в шею подальше от Москвы! Убирайся!» — возмутился Ангольский конь.
«Пожалуй, поболею за Витька (Витиньо.— Прим. «Чемпионата»). А ты, Бруно, выздоравливай. С победой, «Фламенго»!» — добавил Ростислав.
«Да фиг с ним. Пусть лучше Котин и Карпов прогрессируют, нежели этот красно-белый милашка», — заметил большойтолстыйхудеет.
«Вперёд, ЦСКА! Идиот», — написал Oleg Matveenko.
Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года.
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