Диогу Жота восстановился после травмы. Он отсутствовал более двух месяцев

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота близок к полному восстановлению после травмы колена.
По сообщениям The Telegraph, 24-летний португалец в среду, 24 февраля, приступит к полноценным тренировкам в общей группе. Для того, чтобы главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп мог полностью рассчитывать на Диогу, португальскому нападающему по показаниям медицинского штаба необходимо провести в общей группе несколько дней. Впрочем, учитывая нынешние проблемы «Ливерпуля» с составом и результатами, вероятно, Жота сможет появится на поле уже в матче 26-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» в ближайшее воскресенье, 28 февраля.
Диогу Жота получил травму колена 9 декабря 2020 года в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом»(1:1). Восстановление португальца заняло больше двух месяцев.
В нынешнем сезоне АПЛ Жота провёл 9 матчей и отличился пятью забитыми мячами. В Лиге чемпионов, отыграв все 6 матчей групповой стадии турнира, на счету португальца 4 гола.
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