Полузащитник «Ливерпуля» выиграл 30 матчей подряд в FIFA и стал номером один в мире

Португальский полузащитник Диогу Жота достиг выдающегося достижения в режиме FUT Champions Weekend League на PlayStation.

В самом тяжёлом из режимов игры Жота провёл 30 матчей и не потерпел ни одного поражения. Таким образом, в настоящее время он занимает первое место в FUT Champions на PlayStation.

Отметим, что в ближайшее время Диогу сможет и дальше практиковаться в FIFA. 20 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления Жоты. По словам Клоппа, игрок вернётся на поле не ранее чем через несколько недель.



Напомним, ранее на официальной странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21, в которую посредством голосования болельщиков вошёл 12-й игрок. Этим игроком оказался капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси.