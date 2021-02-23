Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» в матче Серии А
В матче 23-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 38-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Результативную передачу отдал защитник туринцев Алекс Сандро. В компенсированное время первого тайма Роналду оформил дубль, забив гол после передачи хавбека Аарона Рэмси. На 66-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни довёл счёт до разгромного.
Туринский «Ювентус» набрал 45 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).
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