Защитник «Реала» Ферлан Менди рассказал, как ему грозила ампутация ноги

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем в детстве.

Это отличная история. Я пережил трудный момент, но мне удалось выйти из него. Я провёл семь лет в «ПСЖ», я начинал в команде до 11 лет, но я получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра иинфекция, поэтому мне нужна была операция, и я долго лечился в больнице. Я провёл два или три месяца в гипсовой повязке. После операции ко мне пришёл врач и сказал, что я никогда больше не буду играть в футбол. Он даже сказал, что мне, возможно, придётся ампутировать ногу. Некоторое время я был в инвалидном кресле, потом на костылях, а после этого мне пришлось снова учиться ходить.

Я думал, что сразу смогу ходить. Я попытался, я поднялся с инвалидной коляски, но сразу же упал. У меня не осталось энергии в ногах, потому что я так долго не ходил, и мои ноги не привыкли двигаться. Но, несмотря на это, я всегда думал, что футбол для меня ещё не закончился, и я говорил всем, что вернусь к игре.

Большинство людей думали, что это невозможно, но я снова научился ходить и играл с болью в бедре, около полутора лет. Я был назван лучшим левым защитником два года подряд. Так что, честно говоря, у меня все складывалось хорошо», — приводит слова Менди AS со ссылкой на УЕФА.

Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за € 48 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Менди принял участие в 20 матчах, в которых забил 1 гол. Также на его счету шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.