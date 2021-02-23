Матьё: Гризманн совершил ошибку, перейдя в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё высказался о трудностях экс-партнёра по сборной Франции нападающего Антуана Гризманна в каталонском клубе.
«Гризманн не играет на том же уровне, что в «Атлетико». Я думаю, он совершил ошибку, перейдя в «Барселону». В Мадриде он был важным элементом команды. Не уверен, что сейчас у него такое же положение», — цитирует Матьё Marca со ссылкой на RAC1.
Матьё защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2017 год и завоевал с клубом девять трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, три Кубка страны и Кубок Лиги чемпионов. До перехода в каталонский клуб француз выступал за «Сошо», «Тулузу» и «Валенсию», а после играл за лиссабонский «Спортинг», в котором в прошлом году завершил карьеру.
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 22 матча в испанской Примере, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
- 23 февраля 2021
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