Бывший нападающий «Реала» назвал Унаи Эмери лучшим тренером в своей карьере

Бывший нападающий мадридского «Реала» Альваро Негредо, ныне выступающий за «Кадис», назвал лучшего тренера в своей карьере.
«Унаи Эмери, я всегда говорил это. Я работал с ним в «Альмерии», дебютировал при нём в Примере, а потом играл под его руководством в «Севилье». Назвал Эмери из-за того, как он работает, как живёт футболом, как по-разному относится к каждому матчу. Я видел подобное всего у нескольких тренеров. На мой взгляд, Унаи выжал из меня больше других. Я здорово начал в «Альмерии», а потом провёл с ним несколько замечательных лет в «Севилье», — цитирует Негредо Mundo Deportivo со ссылкой на El Larguero.
Негредо перешёл в «Кадис» в прошлом году, а до этого выступал за «Реал», «Альмерию», «Севилью», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Райо Вальекано», «Мидлсбро», «Бешикташ» и «Аль-Наср». В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 21 матч в Примере, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 23 февраля 2021
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