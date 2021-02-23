Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Женская сборная России проиграла Сербии в товарищеском матче

Женская сборная России проиграла Сербии в товарищеском матче
Футбол / Сборная России 0

В товарищеском матче женская сборная России встречалась с национальной командой Сербии. Встреча прошла в Турции и завершилась победой сербской сборной со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыла нападающая сборной Сербии Аллегра Поляк. Во втором тайме, на 90-й минуте, форвард Милица Станкович упрочила преимущество сербской национальной команды в счёте и установила итоговый счёт встречи.

Напомним, женская сборная России под руководством Юрия Красножана проводит тренировочный сбор в Турции. По итогам отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года национальная команда России попала в стыковые матчи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021