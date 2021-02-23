Женская сборная России проиграла Сербии в товарищеском матче

В товарищеском матче женская сборная России встречалась с национальной командой Сербии. Встреча прошла в Турции и завершилась победой сербской сборной со счётом 2:0.



На 25-й минуте встречи счёт открыла нападающая сборной Сербии Аллегра Поляк. Во втором тайме, на 90-й минуте, форвард Милица Станкович упрочила преимущество сербской национальной команды в счёте и установила итоговый счёт встречи.



Напомним, женская сборная России под руководством Юрия Красножана проводит тренировочный сбор в Турции. По итогам отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года национальная команда России попала в стыковые матчи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.