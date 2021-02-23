Хитрую симуляцию футболиста «Саутгемптона» в матче с «Лидсом» распознал VAR. Видео
В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 60-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.
На 33-й минуте вингер гостей Нейтан Телла вошёл в штрафную «Лидса» с левого фланга и упал, как показалась на первый взгляд, после контакта с ногой защитника хозяев Диего Льоренте — арбитр назначил пенальти. Однако с помощью VAR 11-метровый в итоге был отменён — на повторе было отчётливо видно, что 21-летний футболист «Саутгемптона» симулировал.
Видео спорного момента в матче «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»
«Лидс Юнайтед» в 24 матчах набрал 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (30) — на 14-м месте.
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
22:20
-
22:16
-
22:13
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:15
-
21:12
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
20:17
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:55
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
17:58
-
17:55
-
17:43
-
17:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам