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Хитрую симуляцию футболиста «Саутгемптона» в матче с «Лидсом» распознал VAR. Видео

Хитрую симуляцию футболиста «Саутгемптона» в матче с «Лидсом» распознал VAR. Видео
Футбол / Англия 0

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 60-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте вингер гостей Нейтан Телла вошёл в штрафную «Лидса» с левого фланга и упал, как показалась на первый взгляд, после контакта с ногой защитника хозяев Диего Льоренте — арбитр назначил пенальти. Однако с помощью VAR 11-метровый в итоге был отменён — на повторе было отчётливо видно, что 21-летний футболист «Саутгемптона» симулировал.

Видео спорного момента в матче «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»

«Лидс Юнайтед» в 24 матчах набрал 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (30) — на 14-м месте.

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