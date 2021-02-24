«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в дерби молодёжек

В 15-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Спартак». Московское дерби прошло на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилось со счётом 0:1.
Единственный гол в матче был забит незадолго до финального свистка, на 89-й минуте. Его автором стал полузащитник Максим Лайкин.
«Спартак», набрав 32 очка, занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступая лишь «Краснодару» (35). «Динамо» (20) располагается на пятой строчке.
В параллельном матче «Сочи» принимал «Ростов». Встреча прошла на поле академии хозяев в Сочи, итоговый счёт — 1:1.
В начале второго тайма, на 51-й минуте, гости вышли вперёд благодаря точному удару хавбека Андрея Ланговича. Спустя 14 минут сочинцы восстановили равновесие усилиями нападающего Максима Барсова.
- 24 февраля 2021
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