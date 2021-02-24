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«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в дерби молодёжек

«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в дерби молодёжек
Футбол / РПЛ 0

В 15-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Спартак». Московское дерби прошло на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилось со счётом 0:1.

Единственный гол в матче был забит незадолго до финального свистка, на 89-й минуте. Его автором стал полузащитник Максим Лайкин.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступая лишь «Краснодару» (35). «Динамо» (20) располагается на пятой строчке.

Турнирная таблица молодёжного первенства России
Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
24 февраля 2021, среда. 13:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак-мол.
Москва
0:1 Лайкин – 89'

В параллельном матче «Сочи» принимал «Ростов». Встреча прошла на поле академии хозяев в Сочи, итоговый счёт — 1:1.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, гости вышли вперёд благодаря точному удару хавбека Андрея Ланговича. Спустя 14 минут сочинцы восстановили равновесие усилиями нападающего Максима Барсова.

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
24 февраля 2021, среда. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
1 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 51'   1:1 Барсов – 65'
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