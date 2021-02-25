Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп перешёл в «Тамбов», сообщает официальный сайт клуба. Молдовский футболист уже включён в заявку новой команды и будет выступать под 4-м номером. В России Карп играет с сезона-2016/2017. На его счету 79 матчей за «Уфу» в чемпионате России, в которых игрок забил три мяча.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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