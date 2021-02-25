«Ростов» попытается арендовать нападающего «Зенита»

«Ростов» пытается арендовать нападающего Даниила Шамкина у «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«До конца дня «Ростов» постарается договориться об аренде Шамкина до конца сезона», — сказал один из источников «Чемпионату».



Напомним, сегодня, 25 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно.



Шамкин является воспитанником «Зенита». С 2019 года привлекается к главной команде сине-бело-голубых и вызывается в сборную России U19. В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В составе «Зенита-2» Даниил провёл 5 встреч в Профессиональной футбольной лиге и также не забил ни одного мяча.

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