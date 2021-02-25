Президент ФНЛ Алаев: рассматриваем варианты проведения турнира – 20 или 36 команд

Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о возможных вариантах изменения формата проведения турнира.



«Все документы будут переданы. Надо посмотреть спортивный формат. Взяли за основу два варианта: 20 команд и 36 команд. Было много дискуссий по 36 командам. Этот вариант имеет право на жизнь. Понятно, что надо поднять для этого около 14 команд из ПФЛ. Пока никто не даст чёткого ответа, готовы ли они. Ради галочки поднимать не хочется. Надо провести работу, прийти к тому, чтобы лига начала зарабатывать. У нас амбициозные цели. Надо создать коллектив, собрать команду молодых специалистов, которые могут решать эту задачу. Сейчас внимательно познакомимся с коллективом. Есть задача внимательно изучить потенциал каждого и собрать команду.



Если говорить о 36 командах, то хотим посмотреть возможности формата с введением плей-офф. В перспективе можем рассматривать вариант с переходом на две зоны», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Александр Алаев избран президентом ФНЛ