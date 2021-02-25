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Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Евро-2020 может пройти в Англии

Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Евро-2020 может пройти в Англии
Футбол / Евро-2020 0
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что чемпионат Европы может пройти в Англии.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме. Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее спортивный журналист Танкреди Палмьери в своём «твиттере» сообщил, что Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. Такой вариант рассматривает УЕФА, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса. Организация склоняется к тому, чтобы провести чемпионат Европы в Англии, которая готова лучше остальных стран, являющихся вариантами для проведения турнира. Окончательное решение будет принято в середине апреля.

Источник: Евро-2020, скорее всего, пройдёт в одной стране. УЕФА склоняется к Англии
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