Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» вырвать победу у «Бенфики» и выйти в 1/8 финала ЛЕ

Лондонский «Арсенал» принимал «Бенфику» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом Пирее и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

Нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт на 21-й минуте с передачи Букайо Сака. Затем «канониры» поставили под вопрос выход в следующую стадию. «Арсенал» пропустил голы на 43-й и 61-й минутах. Сначала ворота лондонцев красивым ударом со штрафного поразил Диогу Гонсалвеш, а затем Рафаэл Силва после грубой ошибки Даниэля Себальоса совершил проход к воротам и вывел команду вперёд. Однако на 67-й минуте Киран Тирни сравнял счёт, а Обамеянг на 87-й минуте оформил дубль.

Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с общим счётом 4:3.