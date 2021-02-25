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Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» вырвать победу у «Бенфики» и выйти в 1/8 финала ЛЕ

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» вырвать победу у «Бенфики» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Лондонский «Арсенал» принимал «Бенфику» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом Пирее и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

Нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт на 21-й минуте с передачи Букайо Сака. Затем «канониры» поставили под вопрос выход в следующую стадию. «Арсенал» пропустил голы на 43-й и 61-й минутах. Сначала ворота лондонцев красивым ударом со штрафного поразил Диогу Гонсалвеш, а затем Рафаэл Силва после грубой ошибки Даниэля Себальоса совершил проход к воротам и вывел команду вперёд. Однако на 67-й минуте Киран Тирни сравнял счёт, а Обамеянг на 87-й минуте оформил дубль.

Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с общим счётом 4:3.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
25 февраля 2021, четверг. 20:55 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Обамеянг – 21'   1:1 Гонсалвеш – 43'   1:2 Силва – 61'   2:2 Тирни – 67'   3:2 Обамеянг – 87'
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