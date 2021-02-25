Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» вырвать победу у «Бенфики» и выйти в 1/8 финала ЛЕ

Лондонский «Арсенал» принимал «Бенфику» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом Пирее и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
Нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт на 21-й минуте с передачи Букайо Сака. Затем «канониры» поставили под вопрос выход в следующую стадию. «Арсенал» пропустил голы на 43-й и 61-й минутах. Сначала ворота лондонцев красивым ударом со штрафного поразил Диогу Гонсалвеш, а затем Рафаэл Силва после грубой ошибки Даниэля Себальоса совершил проход к воротам и вывел команду вперёд. Однако на 67-й минуте Киран Тирни сравнял счёт, а Обамеянг на 87-й минуте оформил дубль.
Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с общим счётом 4:3.
- 25 февраля 2021
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33