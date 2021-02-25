«Наполи» одолел «Гранаду», но вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский «Наполи» переиграл испанскую «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 2:1.
На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, ему ассистировал Лоренцо Инсинье. Анхель Монторо сравнял счёт на 25-й минуте, голевую передачу отдал Димитри Фулкье. Хавбек неаполитанцев Фабиан Руис вывел свою команду вперёд во втором тайме, Инсинье сделал второй результативный пас.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Гранада» переиграла «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и завершилась со счётом 2:0. На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Гранады» Янхель Эррера, ему ассистировал Кенеди. Спустя две минуты Кенеди забил второй гол испанской команды, голевую передачу отдал Дарвин Мачис.
- 25 февраля 2021
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