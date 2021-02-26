Обамеянг и Деле Алли – в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. В списке претендентов значатся четыре футболиста. Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был номинирован за дубль в ворота «Бенфики» (3:2). Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Вольфсбергом» (4:0). Нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса номинировали на звание лучшего игрока за забитый мяч и две передачи во встрече с «Антверпеном» (5:2). Вратарь «Мольде» Андреас Линде совершил девять спасений в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).
Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. 26-летний португальский хавбек сделал дубль в матче 1/16 финала с «Реалом Сосьедад» (4:0). Голы за «красных дьяволов» в этой встрече также на счету Маркуса Рашфорда и Дэниэла Джеймса.
- 26 февраля 2021
-
12:39
-
12:38
-
12:29
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:18
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:05
-
11:01
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:14
-
10:11
-
10:03
-
10:03
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:00