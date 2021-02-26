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Обамеянг и Деле Алли – в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Обамеянг и Деле Алли – в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0
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УЕФА определил претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. В списке претендентов значатся четыре футболиста. Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был номинирован за дубль в ворота «Бенфики» (3:2). Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Вольфсбергом» (4:0). Нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса номинировали на звание лучшего игрока за забитый мяч и две передачи во встрече с «Антверпеном» (5:2). Вратарь «Мольде» Андреас Линде совершил девять спасений в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).

Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. 26-летний португальский хавбек сделал дубль в матче 1/16 финала с «Реалом Сосьедад» (4:0). Голы за «красных дьяволов» в этой встрече также на счету Маркуса Рашфорда и Дэниэла Джеймса.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
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