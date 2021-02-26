Брендан Роджерс: ответственность за поражение в матче со «Славией» я беру на себя

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал вылет «лис» из розыгрыша Лиги Европы.
«Ответственность за поражение в матче со „Славией“ я беру на себя. Именно я выбираю команду из тех игроков, которые у нас есть. По окончании матча можно смело заявить, что сегодня моя команда работала не так хорошо, как мне бы хотелось.
Мы достаточно часто меняли команду в течение сезона, потому что весь год нас преследуют травмы. Некоторые игроки возвращаются после травмы, но нам нужно было найти способ освежить команду. „Славия“ была лучше нас и заслужила пройти дальше. Мы должны покинуть турнир и вынести уркок из этого поражения. Это разочаровывает, но я сказал футболистам, что мы должны учиться на этом.
Надеюсь, мы скоро вернёмся и с каждым разом будем двигаться дальше по сетке. Мы наслаждались европейским опытом, и в этом году хотим бороться за попадание в еврокубки на следующий сезон», — приводит слова североирландского специалиста Sky Sports.
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА пражская «Славия» переиграла английский «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Первый матч завершился со счётом 0:0, поэтому по сумме двух встреч именно чешская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
- 26 февраля 2021
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