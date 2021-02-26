«Для «Спартака» он важный игрок». Тедеско – о Зелимхане Бакаеве

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о значении полузащитника Зелимхана Бакаева. Ранее «Спартак» отклонил предложение «Динамо» по трансферу игрока.
«Знаю про ситуацию с Бакаевым. Для нас он важный игрок. Если посмотреть на статистику, то он входит в топ-10 игроков «Спартака» по сыгранным минутам. Бакаев хороший игрок. Но если взять пример «Баварии», то у них на одну позицию есть сразу четыре игрока. Это хорошо во всех смыслах, создаёт здоровую конкуренцию в команде», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
- 26 февраля 2021
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